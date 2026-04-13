Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından yayımlanan yaşam döngüsü raporu, tüketicilerin "çevre dostu" diyerek yöneldiği ürünlerin arkasındaki emisyon gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, kağıdın hammaddesinden ziyade, üretimde kullanılan enerji kaynağı ve kurutma yöntemleri çevre kirliliğinin ana sebebini oluşturuyor. Özellikle "süper yumuşak" olarak pazarlanan premium ürünlerin karbon ayak izinin, standart rulolara oranla çok daha yüksek olduğu saptandı.

YUMUŞAKLIK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİLİYOR

Haberde yer alan verilere göre, kağıda emicilik ve yumuşaklık kazandırmak için uygulanan "sıcak hava üfleme" teknolojisi, standart üretim yöntemlerine göre devasa boyutta doğal gaz ve elektrik tüketimine neden oluyor. Uzmanlar, lif türü ne olursa olsun (bambu veya odun), ekstra işlemden geçen lüks segment kağıtların üretim altyapısı nedeniyle doğa üzerinde ağır bir tahribat yarattığını bildirdi.

BİDE KULLANIMI %75 TASARRUF SAĞLIYOR

Bilimsel analizler, tuvalet kağıdı tüketimini tamamen bırakmanın veya azaltmanın çevresel etkilerini de inceledi. Sektör verilerine göre, bide veya benzeri mekanik sistemlerin kullanımı ev içi kağıt tüketimini %75 oranında düşürüyor. Uzmanlar, temiz enerji kullanan fabrikaların ürünlerine yönelmenin ve yüksek enerji gerektiren "premium" yumuşak kağıtlardan kaçınmanın ekosistem için kritik olduğunu vurgulandı.