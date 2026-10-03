Doğal ve ilaçsız uyku yöntemlerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte, yatmadan önce yastık altına veya kılıfının içine kurutulmuş defne yaprağı koyma alışkanlığı yeniden yaygınlaşıyor. TheCoolist’te yer alan habere göre, daha hızlı uykuya dalmayı ve sabahları daha sakin uyanmayı sağladığı öne sürülen bu uygulama köklü bir geçmişe dayanıyor.

KÖKLERİ ANTİK ÇAĞLARA DAYANIYOR

Antik Yunan ve Roma kültürlerinde kutsal kabul edilen defne ağacı, Avrupa halk geleneklerinde de huzurlu bir uyku, olumlu rüyalar ve korunma simgesi olarak kullanılıyordu. Günümüzde bu yöntemin tekrar gündeme gelmesinin arkasında, defne yaprağının içerdiği aromatik bileşikler yatıyor.

Defne yaprağı, okaliptüse benzer kokusunu veren linalool ve sineol gibi maddeler barındırıyor. Linalool bileşiğinin soluma yoluyla sağladığı sakinleştirici etkiler laboratuvar testlerinde ve hayvan deneylerinde (özellikle lavanta üzerinde) incelenmiş bulunuyor.

BİLİMSEL KANITI YOK

Buna karşın, yastık altına konulan kurutulmuş defne yaprağının uyku kalitesini doğrudan artırdığını kanıtlayan herhangi bir bilimsel çalışma mevcut değil. Uzmanlar, kurutulmuş tek bir yaprağın kumaş arasından salgıladığı koku miktarının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Yan etkisi bulunmayan ve düşük maliyetli bir rahatlama yöntemi olarak değerlendirilse de bu uygulamanın uykusuzluk hastalığı (insomnia) için bir tedavi niteliği taşımadığı vurgulandı.

HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Yöntemi deneyenler genellikle bir veya iki adet bütün kurutulmuş defne yaprağını yastık kılıfının içine, yastığın altına ya da dağılmasını önlemek amacıyla küçük bir kumaş keseye yerleştiriyor. Kokusunu artırmak için yatmadan önce yaprağın parmaklar arasında hafifçe ezilmesi ve kokusu azaldıkça haftada bir değiştirilmesi öneriliyor.

Öte yandan, bitki alerjisi veya hassas cildi bulunan kişilerin yaprağı yüzlerine yakın koymadan önce yatak baş ucunda test etmeleri tavsiye ediliyor. Defne yaprağının Amerikan Hayvanlara Şiddeti Önleme Derneği (ASPCA) verilerine göre kedi ve köpekler için toksik maddeler içerdiği, bu nedenle evcil hayvanlardan uzak tutulması gerektiği belirtildi.