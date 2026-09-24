Buzdolabı kapısındaki sızdırmazlık contasının yıpranıp yıpranmadığı, alüminyum folyo şeridiyle yapılan pratik bir testle tespit edilebiliyor. Kapı ile gövde arasına yerleştirilen folyo şeridin direnç göstermeden kayması, mıknatıslı contanın işlevini yitirdiğine işaret ediyor.

YIPRANMIŞ CONTALAR ELEKTRİK TÜKETİMİNİ %30 ARTTIRABİLİYOR

Mıknatıslı kapı contası; soğuk havayı içeride, sıcak havayı ise dışarıda tutarak cihazın sızdırmazlığını sağlıyor. Contanın yıpranması, kirlenmesi veya deforme olması durumunda çerçeve etrafında hava sızıntıları oluşuyor. Bu durum, kapı çevresinde anormal buzlanmaya, kapının zor kapanmasına ve buzdolabının sürekli çalışmasına yol açıyor.

Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) verilerine göre, bakımı yapılmayan ve hava kaçıran soğutucu cihazlar, özellikle sıcak havalarda %30'a kadar daha fazla elektrik tüketebiliyor. İdeal sıcaklık olan 4 °C’ye ulaşmak için durmaksızın çalışan kompresör, enerji maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor.

TEST BİR DAKİKADA TAMAMLANIYOR

Birkaç santimetre genişliğinde kesilen alüminyum folyo şeridi, buzdolabı kapısı ile gövde arasına konularak kapı kapatılıyor. Şerit çekildiğinde kolayca çıkıyorsa contanın yeterince sıkı kapanmadığı; çekmek için güç uygulamak gerekiyorsa contanın işlevini sürdürdüğü anlaşılıyor. İşlemin kapının üst, alt, yan ve köşe noktalarında tekrarlanması öneriliyor.

TEMİZLİK VE SICAK HAVA UYGULAMASI ESNEKLİĞİ GERİ KAZANDIRABİLİYOR

Folyonun dirençsiz kaydığı durumlarda ilk olarak contanın ılık su ve sabunla temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Temizliğin ardından contanın kıvrımlarına 5-6 dakika boyunca sıcak ayarda saç kurutma makinesi tutulması, kauçuğun esnekliğini ve şeklini yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Kauçuğun çatladığı, sertleştiği veya koptuğu durumlarda ise parçanın değiştirilmesi veya teknik servis çağrılması gerekiyor. Tüketici koruma kurumları (DGCCRF), buzdolabı contalarının uzun yıllar yedek parça olarak temin edilebildiğini bildiriyor.