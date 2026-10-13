Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, 8 dişi ve 2 erkek karides ile bir ayda 1.000 adet yavru elde edileceği ve bunların tanesi 70 liradan satılarak aylık 100 bin lira gelir sağlanacağı iddia edildi.

Söz konusu iddiadaki rakamlar, karideslerin biyolojik üreme verileri ve mevcut piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında şu tabloyu ortaya çıkarıyor:

ÜREME KAPASİTESİ VE BÜYÜME SÜRESİ

Akvaryum ortamında yaygın olarak yetiştirilen Neocaridina türü bir dişi karides, tek seferde ortalama 20 ila 30 adet yumurta bırakıyor. 8 dişi karidesin tamamının aynı anda yumurtlaması halinde bir batında toplam 160 ila 240 arası yavru doğuyor.

Yeni doğan karides yavrularının satılabilir boyuta ulaşması ise 2 ile 3 aylık bir süreci kapsıyor. Bir aylık zaman diliminde doğan yavruların aynı ay içinde yetişkin olarak satılması biyolojik olarak gerçekleşmiyor.

FİYATLANDIRMA VE GİDER KALEMLERİ

İddiada belirtilen 70 liralık birim fiyat, hobi pazarındaki tekli perakende satışları kapsıyor. Toptan satışlarda petshop ve dağıtıcı alış fiyatları bu seviyenin altında kalıyor.

Bununla birlikte üretim sürecinde su parametrelerine bağlı canlı kayıpları yaşanabiliyor. Akvaryum kurulumu, 24 saat çalışan filtre ve ısıtıcıların elektrik tüketimi, taban toprağı, yem ve su düzenleyici kimyasallar ise sürecin temel gider kalemlerini oluşturuyor.