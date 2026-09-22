Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli golcü Mauro Icardi, henüz yeni bir kulüple anlaşma yapamadı. Boşta kalan Icardi bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Arjantinli futbolcu, ülkesinde 2099 yılına kadar trafikten men edildi.

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Mauro Icardi'nin dolmuş ehliyetiyle araç kullandığını ve China" Suárez'in kemerini çözdüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! China Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğu ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Icardi hakkında işlem yapıldığını ve sürücü belgesini yenilemesi gerektiğini bildirdi. Paylaşılan kayıtlarda trafikten geçici men tarihinin 2099 olarak yer alması ise dikkat çekti.

ICARDİ'DEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'nın paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, ehliyetinin nasıl geçersiz hale getirildiğini sorguladı. Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın.

Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."