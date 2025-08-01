İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve kartpostallık manzaralarıyla ünlü Dolomitler, sosyal medya etkisiyle eşi benzeri görülmemiş bir ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle Instagram fenomenlerinin paylaşımları bu eşsiz dağları gözde bir tatil noktasına dönüştürürken, bölge halkı ise artık isyan noktasına geldi.

TURNİKE KURUP PARA ALMAYA BAŞLADILAR

Dolomitler'in en popüler yürüyüş rotaları ve manzara noktaları, her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilir hale geldi. Ancak en iyi kareyi yakalamak uğruna özel arazileri izinsiz aşan turistler, yerel halkı harekete geçirdi. Bölgedeki bazı çiftçiler, artık popüler güzergahlara erişimi turnikelerle ücretli hale getirdi. Geçiş bedeli ise şimdilik 5 euro (yaklaşık 230 TL). Ancak köylüler, bu bedelin 100 euroya kadar çıkarılmasını istiyor.

"INFLUENCER HESAPLARI KAPATILSIN"

Alto Adige Alp Kulübü Başkanı Carlo Zanella, bu kitle akınının baş sorumlusu olarak sosyal medya influencer'larını işaret ediyor. Zanella, bu kişilerin yarattığı etki nedeniyle doğanın hızla tahrip olduğunu savunarak, "Bazı sosyal medya hesapları tamamen kapatılmalı" çağrısında bulundu.

DOĞAL PARK YASALARIYLA ÇELİŞİYOR AMA...

İtalyan yasaları, doğal parklara ücretsiz erişimi güvence altına alıyor. Ancak özel mülkler üzerindeki uygulamalara net bir müdahaleleri bulunmuyor. Turnike kuran arazi sahipleri, henüz resmi bir uyarıyla karşılaşmadıklarını söylüyor.

Bölge sakinlerinden eski milli sporcu Georg Rabanser, durumu şöyle özetliyor:

"Arazimizden her gün yüzlerce insan geçerek çöplerini bırakıyor. Bu uygulama bir gelir modeli değil, adeta bir yardım çığlığı."

TURİZMCİLER KARŞI: "ZİYARETÇİLER CAYMASIN"

Santa Cristina Turizm Kurulu Başkanı Lukas Demetz ise turnike sistemine karşı çıkıyor. Yerel ekonominin turizme dayalı olduğunu hatırlatan Demetz, dört park görevlisinin patikalardan çıkışları ve doğaya zarar verilmesini engellemek için görevde olduğunu belirtiyor.