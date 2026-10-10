Evlerde sıklıkla karşılaşılan böceklere karşı kimyasal ürünlerin yanı sıra doğal yöntemler de tercih ediliyor. İspanyol yayın organının aktardığı bilgilere göre, defne yaprağının barındırdığı aromatik bileşikler ve güçlü koku, bazı böcek türlerini alanlardan uzak tutmada yardımcı bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yöntemin etkililiğinin böcek türüne ve ortam şartlarına göre değişiklik gösterdiği belirtilirken, kullanım alanları ve uygulanış şekline dair detaylar aktarıldı.

UYGULANMA ŞEKLİ ORTAYA ÇIKTI

Böceklerin eve giriş noktalarına veya yoğunlaşabileceği alanlara yerleştirilmesi önerilen kuru defne yaprakları için öne çıkan bölgeler şunlar:

Pencereler ve kapı girişleri: Sık havalandırılan yatak odası pencereleri ile giriş kapısı kasalarının yakını.

Mutfak: Gıdalarla temas etmeyecek şekilde çöp kovaları ve erzak depolama alanlarının çevresi.

Dolap ve çatlaklar: Zararlıların görüldüğü kapalı alanlar ve küçük girintiler.

Yaprakların etrafa dağılmasını önlemek amacıyla beş-altı adet bütün ve kuru defne yaprağının iple bağlanarak demet haline getirilmesi ya da hava geçiren kumaş torbalara konulması tavsiye edildi.

DEĞİŞİM SIKLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Zamanla kokusunun zayıflaması, nemlenmesi veya yapısının bozulması nedeniyle defne yapraklarının en geç iki haftada bir yenilenmesi gerektiği ifade edildi.