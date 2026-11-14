Kış aylarında artan doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler, evlerdeki ısı kaybını azaltmanın yollarını arıyor. Özellikle pencereler ve dış duvarlar üzerinden yaşanan ısı kaybı, ısınma giderlerinin artmasında etkili oluyor. Bu nedenle alüminyum folyo kullanılarak geliştirilen yansıtıcı yalıtım çözümleri yeniden gündeme gelmeye başladı.

Alüminyum folyonun ısıyı yansıtma özelliğinden yararlanılan bu yöntemde, uygun yansıtıcı paneller radyatörlerin arkasına yerleştiriliyor. Böylece radyatörden yayılan ısının dış duvara geçmesi yerine odaya yönlendirilmesi amaçlanıyor.

UZMANLARDAN FOLYO UYARISI

Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yürüten Energy Saving Trust uzmanlarına göre, radyatör arkasına yerleştirilen yansıtıcı paneller özellikle yalıtımsız dış duvarlarda etkili olabiliyor. Ancak sıradan mutfak folyosu, özel olarak üretilmiş yalıtım destekli panellerle aynı performansı göstermiyor.

Uzmanlar, yalnızca folyoya güvenmek yerine pencere ve kapı kenarlarındaki hava sızıntılarının kapatılmasını, uygun yalıtım malzemelerinin kullanılmasını ve radyatörlerin önünün açık tutulmasını öneriyor. Böylece evdeki ısı kaybının azaltılması ve ısınma sisteminin daha verimli çalışması mümkün olabiliyor.