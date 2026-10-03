Türkiye’de dondurucu kış soğukları henüz tam anlamıyla etkisini göstermemiş olsa da yaklaşan soğuk havalar öncesinde evleri daha verimli ısıtma arayışları başladı. Şimdiden hazırlık yapmak isteyenler için öne çıkan pratik yöntemlerden biri, evde çöpe atılacak malzemelerden ısı yansıtıcı ekran yapılmasına dayanıyor.

Polonya merkezli haber sitesinde yer alan bilgilere göre; bir parça kartonun alüminyum folyoyla kaplanıp radyatörün arkasındaki duvara yerleştirilmesi, cihazdan çıkan ışıma ısısının duvara emilmek yerine tekrar odaya yansımasını sağlıyor. Bu uygulama özellikle radyatörün dış duvara baktığı ve yalıtımı zayıf olan binalarda ısının oda içinde tutulmasına yardımcı oluyor.

UZMANLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTAYI SÖYLEDİ

Söz konusu yöntemin radyatörlerin daha verimli çalışmasına ve odanın daha hızlı ısınmasına katkı sağladığı belirtilse de bu uygulamanın profesyonel bina yalıtımının yerini tutmayacağı ifade edildi.

Evdeki ısı kaybında pencerelerin, kapıların ve dış duvarların durumu belirleyici rol oynarken, bu ekranların faturaları doğrudan düşüreceğine dair kesin bir garanti bulunmuyor.

Diğer yandan yöntemi uygularken güvenlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği; kartonun kolay alev alabilen bir yapıya sahip olması nedeniyle radyatörün sıcak kısımlarıyla temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve cihaz çevresindeki hava akışının kesilmemesi önem taşıyor.