Gaziantep’te konaklamak için bir oteli tercih eden kadın müşteri, gece saatlerinde yan odalardan gelen yoğun gürültü nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dinlenmek için odasına çekilen kadın, komşu odalardan yükselen seslerin uzun süre devam etmesi üzerine yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“HER GELDİĞİMDE NEDEN BÖYLE ŞEYLER YAŞIYORUM?”

Çektiği videoda odanın içerisinden duyulan yüksek sesleri kayda alan kadın, gürültünün konaklama deneyimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Otel yönetimine ve gürültü yaptığı belirtilen müşterilere tepki gösteren kadın, yaşadığı mağduriyeti, “Bu Gaziantep’e her geldiğimde neden böyle şeyler yaşıyorum?” sözleriyle dile getirdi.

Kadının paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, otellerde müşterilerin huzurunu ve dinlenme hakkını etkileyen gürültü sorununa ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.