

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, tıpkı takım arkadaşı Mauro Icardi gibi çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçen ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak aşıklar ilişkisini bir anda bitirmişti.

Yaşananların ardından Lucas Torreira'nın geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü futbolcunun gönlünü fenomen Duygu German'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Sevgili oldukları konuşulan ikilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf, sosyal medyada gündem olmuştu.

GERMAN'DAN AÇIKLAMA

Duygu German aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu:

"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar bir insan. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi yine beraber aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri İzmir'e döndüm..."

Kendisi hakkında olumsuz yorumları eleştiren German "Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin... Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.