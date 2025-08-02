Oyuncu İsmail Hacıoğlu 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever ile ilk evliliğini yapmış, ikinci evliliğini ise 2016-2020 yılları arasında Duygu Kumarki ile yapmıştı.

Kumarki ile olan evliliğinden Yemin adında bir kızı olan İsmail Hacıoğlu, boşanmanın ardından oyuncu Merve Çağıran ile birlikte olmuştu.

Bu ilişkisi de uzun sürmeyen Hacıoğlu, son olarak bir diğer oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisinde de mutluluğu yakalayamayan Hacıoğlu, ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Hacıoğlu, 2024'ün ocak ayında ise eski eşi Kumarki'yle ilişkisine bir şans vermişti. Ancak çift sevgili olarak devam ettikleri ilişkiyi yürütemedi, bir kez daha yollarını ayırdı.

Tüm bunların ardından İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki birbirinden kopamadı. Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan çift geçen günlerde ise romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı.

TEKNEDE DÜĞÜN YAPTILAR

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki önceki akşam da yeniden nikâh masasına oturdu. İkilinin teknede yapılan düğününe yakınları ve dostları katıldı.