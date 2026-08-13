Deniz Arcak ile düet olarak seslendirdiği eser, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.
Söz ve müziği Harmandalı’ya ait olan şarkı, özlem, hayranlık ve sevdiğine ulaşma arzusunu yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor.
Deniz Arcak ile düet olarak seslendirdiği eser, GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.
Söz ve müziği Harmandalı’ya ait olan şarkı, özlem, hayranlık ve sevdiğine ulaşma arzusunu yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor.
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