Çevrenizde dürüstlük maskesi arkasına sığınarak kalbinizi kıran, her tartışmada suçu size atan insanlar mı var?

Hayatımızda zekayı genellikle matematik yeteneğiyle ölçmeye alışkınız, ancak bir kriz anında doğru kelimeleri bulabilmek, bir arkadaşımızın sessiz çığlığını duyabilmek tamamen "Duygusal Zeka" yani EQ ile ilgilidir.

Ünlü duygu araştırmacısı Dirk Eilert, duygusal zekası (EQ) alarm veren insanların iletişimde farkında olmadan sığındığı 4 sinsi cümle kalıbını ifşa etti.

"Neyim var bilmiyorum, sadece kötüyüm işte!"

Duygusal zekası yüksek insanlar iç dünyalarında ne olup bittiğini (öfke, hayal kırıklığı, kıskançlık, kırgınlık) net olarak adlandırabilirler.

Sürekli "İçimde bir sıkıntı var ama ne bilmiyorum" veya "Ben duygusal biri değilim" diyerek kendi hislerini bile tanımlayamayan insanlar, aslında duygusal farkındalık alanında büyük bir eksiklik yaşıyorlar.

"Abartma, çok hassassın!" ya da "Buna üzülünür mü? "

Karşısındaki insanın üzüntüsünü veya öfkesini anlamaya çalışmadan önce onu "Çok abartıyorsun" diye yargılamak en net düşük EQ belirtisidir.

Uzman Dirk Eilert, empati kurmanın karşı tarafın her davranışını onaylamak anlamına gelmediğini, sadece onun penceresinden bakabilme becerisi olduğunu vurguluyor. Karşı tarafın acısını küçümseyenler, empati yeteneği gelişmemiş kişilerdir.

"Beni sen delirttin, suçu kendinde ara!"

Tartışma anlarında kendi öfkesinin sorumluluğunu tamamen karşı tarafa yıkanlar tehlike çanları çalıyor demektir. İletişimde sürekli "Beni sen öfkelendiriyorsun" cümlesini kurmak, kendi duygularını kontrol edemeyip faturayı başkasına kesmektir. EQ'su gelişmiş bir insan, karşısındakinin davranışı ne olursa olsun kendi tepkisini seçme hakkının kendisinde olduğunu bilir.

"Ben böyleyim, içim dışım bir, dobra insanım!"

Toplumda dürüstlük ve "dobralık" maskesinin arkasına sığınarak çevrelerine acımasızca saldıran insanlar aslında duygusal zeka yoksunudur. Uzmanlar, duygusal olarak yetkin bir iletişimin sadece 'net olmak' demek olmadığını; netliğin yanında 'sosyal uyum ve nezaket' de barındırması gerektiğini belirtiyor. Kırıcı bir söz söyleyip ardından "Aman canım şaka yaptım" diyerek sorumluluktan kaçmak da bu yetersizliğin en büyük kanıtıdır.