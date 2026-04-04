Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. ​

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen M.K. (80), H.K. (75), ​H.U.K. (17), ​M.N.K. (16) ve Ş.K. (13) ​sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.