Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Beyköy beldesindeki Düzce 1’inci OSB yolunda meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki 34 KDT 280 plakalı benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
EKİPLERDEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tankerden akaryakıt sızması ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
OSB YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Düzce 1’inci OSB yolu araç trafiğine kapatıldı. Tankerin güvenli şekilde kaldırılması için OSB genelindeki elektrik enerjisinin kesilmesine karar verildi. Ekiplerin, elektrik kesintisinin ardından kurtarma çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.