Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı patpatın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre fındık toplamaktan dönen işçilerin taşındığı Sami K. idaresindeki patpat, Kurugöl köyü Tuzak mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan devrildi.
Kaza sonucu sürücü Sami K. ile römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.