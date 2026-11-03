Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi. 81 EG 425 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolünü kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.
İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor, sürücüye ilk müdahalede bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilini ısırdığı ve kafa travması şüphesi bulunduğu belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hafif ticari aracın refüje çıktığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.