Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Tunç Denizgöçer, uzun süredir yaşadığı Almanya’dan bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek için memleketine geldi.
İlçeye bağlı Çayağzı plajında dün öğle saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve sahilde kıyafetleri bulunan Tunç Denizgöçer için arama başlatıldı.
26 Mart tarihinde uçak bileti alan ve Almanya’ya dönmesi gereken Denizgöçer, dönüş yapmayınca ailesi şüphelendi ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etti.
Denizgöçer’in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü civarına gittiğini gören ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde Tunç Denizgöçer’in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği tahmin edilen Denizgöçer’in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu kaybolduğu bölgeye 3 kilometre uzaklıktaki Çayağzı köyü camisinde bitkin halde bulunan Denizgöçer, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.