Kaza, Düzce merkezine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sokak girişindeki kavşakta T.Ö. yönetimindeki 34 GN 6333 plakalı otomobil ile F.S.’nin kullandığı 81 AS 997 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı otomobile çarparak durabildi. Darbenin etkisiyle park halindeki otomobil yan yatarken, diğer otomobil minibüsün altına girdi.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile minibüsün çarpışması, ardından minibüsün savrularak park halindeki otomobile çıkması yer aldı.