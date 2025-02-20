Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'nde uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlar kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzce İl AFAD Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı ekipleri de belirtilen adres ve çevresinde denetim yaptı. Denetim sırasında bir depoda, içerisinde lavabo açıcı alüminyum tozu ve çeşitli kimyasallar bulunan 7 adet varil ve düzenekler tespit edildi.

İl AFAD Müdürlüğü personelinin yaptığı gaz ölçümünde, yüksek derecede yanıcı gaz bulunduğu belirlendi.Uçan balonlar ve variller, güvenlik önlemleriyle kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

Uçan balonların sahibinin kimliği tespit edilemedi.