Düzce'de, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçuna karışan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
20 KİŞİ YAKALANDI
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, zanlılar adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, 10 şüpheli "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklanırken, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 zanlı ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.