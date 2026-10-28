Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde tespit edilen adreslere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU HAM MADDESİ VE POMPALI TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik timlerinin adreslerde yaptığı detaylı aramalarda; 7,7 gram metamfetamin, 3,1 gram sentetik kannabinoid, 18,3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AM) ve 10 adet sentetik ecza hap bulundu. Aramalarda ayrıca 2 adet pompalı tüfek, tüfeklere ait 4 fişek, seri numarası kazınarak silinmiş 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

9 GÖZALTI: SABIKALARI KABARIK 2 ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon neticesinde D.İ., K.B., B.N., İ.S., A.C.B., E.A., F.Ç., T.O. ve M.B. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan D.İ. ile K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.