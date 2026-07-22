DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2026/129 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Gümüşpınar Köyü Köyönü Mevkii 120 Ada 8 Parsel sayılı 633,22 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz düz bir arazi yapısına ve yaklaşık dikdörtgen geometriye sahiptir. Parselin batısı yol, kuzeyi imar durumunda park, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir.Parsel Üzerindeki Yapılar: Ev-1: 100,00 m2 taban alanına sahip, ahşap yığma karışımı melez tarzda inşaa edilmiş tek katlı konut yapısıdır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yol cephesindeki eklenti kısmı sıvasızdır. Pencereleri ısıcamlı ahşap doğrama, denizlikleri mermerdir. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Ev-2: 80,50 m2 taban alanına sahip, zemin kat+1.kat olmak üzere toplam 2 katlı ahşap yığma karışımı melez tarzda inşaa edilmiş konut yapısıdır. Üst kat kaba inşaat halinde olup, natamamdır. Ayrıca alt katta eve ilave 14 m2 eklenti vardır. Üst katın ve alt katın eklentisinin dış cephesi sıvasızdır. Üst katın pencereleri yoktur. Alt katın pencereleri ısıcamlı ahşap doğramadır. Çatısı ahşap üzeri trapez sac kaplıdır. Ev-3: 52,00 m2 taban alanına sahip, yığma tarzda inşaa edilmiş tek katlı baraka-konut yapısıdır. Ön dış cephesi sıvalı, diğer cepheleri sıvasızdır. Çatısı yükseltilmiş kenarları açık, ahşap üzeri kiremit kaplıdır.

İmar Durumu :Düzce Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 438 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Gümüşpınar, Hacıaliler ve Yeşilçimen Köyleri İlave İmar Planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Ayrık nizam 2 kat konut alanı imarlıdır. Kaks 0,40 dır.

Kıymeti : 5.004.191,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1) 11/08/2020 tarih ve 19775 yevmiye numaralı "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. Maddesş gereği 'Büyük ova korma alanı içerisinde kalmaktadır.' " şerhi.

2) 01/07/2024 tarih ve 28302 yevmiye numaralı "F*** A*** lehine intifa hakkı vardır" şerhi.

Not: Satış ilanının ilgililere tebliğe gönderilmesine, alacaklı ve borçluya tebligat yapılamaması halinde satışın düşürülmesine, diğer ilgililere tebligat yapılamaması durumunda İİK 127. Maddesine göre gazete ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebligat yerinegeçmesine karar verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:14

29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02514305