DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2024/13324 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13324 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, Yongalık Mahalle/köy, Radar Mevkii, 104 Ada, 1 Parsel, (eski 297 Parsel) Taşınmaz,İnceleme sonucu taşınmazın Arazi vasfında olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı fındık ağaçları ve muhtelif ağaçların olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın toplam yüzölçümü 15.772,48 m² dir.

Adresi : Düzce İli, Gümüşova İlçesi, Yongalık Köyü,104 Ada,1 Parsel (Eski 297 Parsel)

Yüzölçümü : 15.772,48 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Düzce İl Genel Meclisinin 03.05.2016 tarihli ve 123 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırlarının dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.285.544,83 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, taşınmaz kaydında satış ilanında detayı belirtilen Maliye Bakanlığının 27/08/2013 tarih ve 1660 yevmiye nolu şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:47

01/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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