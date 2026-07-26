CHP'nin başına "mutlak butlan" kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nın MYK'sı tarafından Düzce İl Başkanlığı görevine getirilen Kenan Akın, göreve başlamak üzere parti binasına geldi. Kapının açılmaması üzerine binaya zorla giren Akın'ın, bina içerisinde bulunan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini söktü. Akın'ın beraberinde gelenlerin Özel'in posterlerini duvardan sökerek yırttığı anlar kameralara yansıdı. KONUŞMASI DA VİDEOYA YANSIDI Kenan Akın video sonunda Özgür Özel'e seslenerek “Görülen lüzum üzerine. Öyle diyordun ya, erkeklik yapıyordun ya. Kuralsızlıkların, kanunsuzlukların, tek adam rejimlikleriniz böyleydi ya. Görülen lüzum üzerine. Sen anlıyorsun onu. Terbiyesiz.” ifadelerini kullandı. CHP Genel Merkezi, il örgütlerinde yapılan yeniden yapılanma kapsamında Düzce İl Başkanlığı görevine Kenan Akın'ı atamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.