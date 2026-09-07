Kaza, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Ayazlı Akevler mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Görevlilerin yaptığı kontrollerde üç kadın işçi ile tarla sahibinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sekiz kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.