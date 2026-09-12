Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tepki topladı.

Hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlar, koridora doğrudan bakan ve kapısı açık bırakılan bir odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film oynatıldığını iddia etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Koridora açık odadaki bilgisayar ekranında cinsel içerikli film izletildiği yönündeki görüntüler kısa sürede gündem olurken, olay sosyal medyada da tepki çekti.

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetiminden açıklama geldi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bazı basın ve yayın organlarında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

-Habere konu olan yer, Düzce ilinde tek olan ve yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarımız bünyesinde, spermiyogram tetkiki kapsamında numune verilmesi amacıyla kullanılan özel bir alandır.

-Tüp bebek (IVF) ve androloji laboratuvarlarında numune verme sürecinde görsel uyaranlardan yararlanılması, hastaların numune verme sürecini desteklemek amacıyla başvurulan klinik uygulamalar arasında yer almaktadır.

-Söz konusu oda; hastanenin genel kullanım alanlarından bağımsız, iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılabilen, kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir alandır.

-Odada bulunan materyaller yalnızca spermiyogram tetkiki kapsamında ve kişisel kullanım amacıyla bulundurulmakta olup üçüncü kişilerin erişimine açık değildir.

-Dolayısıyla habere konu görüntülerin, kullanım amacı ve bulunduğu alanın niteliğinden bağımsız değerlendirilmesi, uygulamanın tıbbi bağlamının göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

-Bununla birlikte, hasta mahremiyetinin korunması amacıyla ilgili alanın kullanım ve erişim koşulları yeniden gözden geçirilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır.