Olay, Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde meydana geldi. Evinden 2 gün önce ayrılan Ali Koçak'tan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.
Koçak, köy yakınındaki bir fındık bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Koçak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.