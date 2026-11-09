Tıp dünyasında geniş yankı uyandıran kapsamlı bir çalışma, her gün milyonlarca kişinin severek tükettiği çayın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yaklaşık 9 yıl boyunca 486 bin yetişkini mercek altına alan bilim insanları, düzenli çay tüketen kişilerin damar hastalıklarına yakalanma riskinin hiç içmeyenlere oranla yüzde 11 daha düşük olduğunu tespit etti. Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise damar tıkanıklığına bağlı gelişen iskemik inme yani felç tablosunda görüldü. Düzenli çay içenlerde inme tehlikesinin tam yüzde 37 oranında düştüğü kanıtlandı.

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 17 DAHA AZ

Çin'de yürütülen ve kardiyovasküler tıp çevrelerinde referans kabul edilen geniş ölçekli analizde, çayın damar duvarlarındaki koruyucu bariyeri belirgin biçimde güçlendirdiği netleşti. Çay tiryakilerinin kalp krizi geçirme ihtimalinin yüzde 17 azaldığını ortaya koyan araştırmacılar, gün içindeki tüketim ritminin de tabloyu doğrudan etkilediğini vurguluyor. Elde edilen verilere göre günde 6 ila 8 fincan aralığında tüketim sağlayan katılımcılarda damar tıkanıklığı oranları en düşük seviyelerde kaydedildi.

"FAZLASI DAHA İYİ ANLAMINA GELMİYOR" UYARISI

Elde edilen olumlu verilere rağmen kardiyologlar ve beslenme uzmanları kritik bir detayın altını çiziyor; aşırıya kaçmak faydayı artırmadığı gibi hazırlama şekli de sonucu doğrudan belirliyor. Uzmanlar, kaynar derecede sıcak servis edilen içeceklerin yemek borusunda tahribat yarattığını belirterek çayın mutlaka ılık ya da orta sıcaklıkta içilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. İlave şekerin damar yapısını bozarak çayın antioksidan etkisini sıfırladığına dikkat çeken araştırmacılar, en güçlü koruyucu etkinin şekersiz tüketim, düzenli egzersiz ve tütünden uzak durulan bir yaşam tarzıyla birleştiğinde ortaya çıktığını hatırlatıyor.