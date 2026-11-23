Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Salim Çelenk hayatını kaybetti. Çelenk bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
59 yaşındaki Çelenk, geçen cuma günü sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
BAKAN URALOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Çelenk'in hayatını kaybetmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.
Uraloğlu, "Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Kendisiyle her görüşmemizde samimiyetine ve güzel gönlüne şahit olduğum kıymetli başkanımızın vefatı bizleri derinden üzdü.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Düzköylü ve Trabzonlu hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.