Düz ve kabarmayan bir saç için genelde tercih edilen yöntemler fön ve düzleştirici kullanmak. Fakat bu zamanla saçın doğal yapısını bozarak yıpranmasına neden oluyor. Saç düzleştirmek için her zaman bir ısıya ihtiyacınız yok. Doğal yollarla saçlarınızı düzleştirebilir ya da hacimli bir görüntü sağlayabilirsiniz. Bunun için de bant ya da bir şala ihtiyacınız var.

Bu doğal yöntemle saçlarınızı doğal bir formda düzleştirebilir, kabarmayı ve elektriklenmeyi önleyebilirsiniz. Özellikle gece boyunca uygulandığında sabah kalktığınızda daha pürüzsüz ve düzgün saçlara sahip olabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

Bu yöntem için özellikle nemli saçlara sahip olmalısınız. Saçlarınız ne çok ıslak ne de çok kuru olmamalıdır.

Saçınızı geniş dişli bir tarakla tarayın. Başınızın etrafına saçınızı düz bir şekilde sarın ve her katmanı küçük tokalarla sabitleyin.

Üzerine ince bir şal veya tülbent sararak sabitleyin. Bu, saçın sabit kalmasını sağlar ve elektriklenmeyi önler.

Gece boyunca bekleyin ve sabah saçınızı açarak tarayın.