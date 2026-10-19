Aksiyon filmlerindeki güçlü fiziği ve iri cüssesiyle hafızalara kazınan Dwayne Johnson, bu kez görünümündeki değişimle konuşuluyor. Uzun yıllardır kaslı yapısıyla tanınan oyuncunun son görüntüsü, hayranlarının dikkatini çekti.

Johnson’ın fiziksel dönüşümünün arkasında ise yeni film projesi bulunuyor. Ünlü oyuncunun, canlandıracağı karaktere daha uygun bir görünüme kavuşmak amacıyla beslenme ve antrenman düzenini değiştirdiği belirtildi.

128 KİLODAN 106 KİLOYA DÜŞTÜ

Dwayne Johnson, daha önce The Smashing Machine filmindeki rolü için kilo almıştı. Bu projenin ardından yeni karakterine hazırlanmak için farklı bir fiziksel hedef belirleyen oyuncu, yaklaşık bir yıllık süreçte 22 kilo verdi.

Çekimler sırasında yaklaşık 128 kilogram olduğu belirtilen Johnson’ın ağırlığı, yeni rolüne hazırlık döneminde 106 kiloya kadar geriledi. Böylece Hollywood yıldızı, alışılmış kaslı görünümünden daha farklı bir fiziğe büründü.

DEĞİŞİMİN SEBEBİ YENİ ROL MÜ?

Johnson’ın geçirdiği dönüşüm, oyuncuların canlandıracakları karakterler için fiziksel görünümlerini değiştirmelerine bir örnek olarak öne çıktı. Ünlü oyuncunun yeni projesi için yaptığı hazırlıklar, eski ve yeni fotoğrafları arasındaki farkla birlikte yeniden gündeme geldi.