Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı. Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.
Bosnalı golcü 99 maça çıktığı Sarı-Lacivertli ekipte 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile sezonun son maçına çıkmadan ülkeden ayrılan Dzeko, 100. kez Sarı-Lacivertli formayı giymeden tek başına ülkeden ayrıldı.