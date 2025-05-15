Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Edin Dzeko'nun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması kariyerinin devamı konusunda merak uyandırıyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Edin Dzeko en azından birkaç yıl daha futbola devam etmek istiyor. Söz konusu habere göre son iki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Bosnalı yıldız, yaptığı skor katkısından memnun ve bu nedenle geleceği için esasen iki yol var: Birincisi, masada kabul edilebilecek bir teklif olmasa bile, sözleşmenin yenilenmesi. İkinci yık ise tekrar İtalya'ya dönmek.

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Dzeko ile ilgilenen ekiplerden Fiorentina'nın bir nabız yoklama yaptığı ifade edilen haberde görüşmelerin gerçek bir pazarlığa dönüşmediği ifade edildi.

39 yaşındaki santrforun eski ekibi Roma, yedek forvet için Bosnalı yıldızın kapısını çaldı. Aynı zamanda hücum hattını genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayabilecek bir isimle güçlendirmek isteyen Como da Dzeko'nun peşinde.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile toplamda 33 maça çıkarak Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok forma giyen oyuncu oldu. Bosnalı yıldız 13 gol attı, 4 gol pası verdi.