Şubat 2026'da Avusturya ekibi Rapid Wien'den 400 bin Euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibi FC Thun'a imza atan ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Furkan Dursun, kariyerinde beklenen patlamayı gerçekleştirdi. İsviçre'deki ilk yarım sezonunda 12 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreterek adaptasyon sürecini geride bırakan 21 yaşındaki santrfor, bu sezon ise hücum hattının tartışmasız lideri oldu.

Kırmızı-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 17 resmi karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırıp 5 de asist üreten genç yetenek, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak takımını sırtladı. 1.90 metrelik boyunun getirdiği hava hakimiyeti, sırtı dönük oynama becerisi ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle komple bir forvet profili çizen gurbetçi yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

UNİON BERLİN VE SCHALKE 04'ÜN KISKACINDA

Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyme potansiyeli gösteren genç oyuncunun sergilediği bu çıkış, Alman kulüplerini harekete geçirdi. Transferfeed'in paylaştığı bilgilere göre, Bundesliga temsilcisi Union Berlin ve Alman futbolunun köklü ekiplerinden, eski Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Schalke 04, 21 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Her iki kulübün yetkili gözlemcilerinin, İsviçre'de oynanan son karşılaşmalarda tribündeki yerlerini alarak Furkan Dursun'u canlı gözle izlediği ve hazırladıkları detaylı analiz raporlarında genç santrforun fiziksel gücü ve gelişim potansiyeline tam not verdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ İŞTAHLARINI KABARTTI

Hem Avusturya hem de Türkiye pasaportuna sahip olan ve milli takım düzeyinde Avusturya U21 formasını 10 kez giyip 1 gole imza atan Furkan Dursun, mali şartlarıyla da kulüpler için cazip bir fırsat sunuyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 800 bin Euro seviyesinde gösterilen genç golcünün bu maliyeti, peşindeki Alman takımlarının transfer iştahını daha da artırıyor. Hücum hattına uzun vadeli ve potansiyelli bir takviye yapmak isteyen Bundesliga kulüplerinin, genç forvet için İsviçre ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.