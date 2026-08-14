Kullanılmayan ancak resmi kapatma işlemi tamamlanmamış kredi kartlarına yansıtılan yıllık aidatlar, kesintiler ve unutulan düşük bakiye borçları zamanla katlanıyor. Güncel olmayan iletişim bilgileri ya da gözden kaçan tebligatlar nedeniyle banka uyarılarını alamayan kart sahipleri, borçtan ancak idari veya yasal takip başlatıldığında haberdar olabiliyor.

Gecikme faizlerinin de eklenmesiyle katlanan bu tutarlar, ödenmediği takdirde dosyaların icra müdürlüklerine devredilmesine neden oluyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN TÜM BORÇLAR GÖRÜLEBİLİYOR

Dijital bankacılık entegrasyonu sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı tüm finansal süreçleri e-Devlet kapısı üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Portalda yer alan "Risk Merkezi Raporu" ve "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Bankalar" sekmeleri, potansiyel icra risklerini önceden tespit etme imkânı sunuyor.

Bu sorgulama hizmetleri ile:

Farkında olunmadan açık bırakılan ve borç üreten kartlar,

Yasal takip ya da icra aşamasına gelmiş gecikmeli bakiyeler,

Kapatılmamış eski hesaplara bağlı mali yükümlülükler listelenebiliyor.

Borçların icra aşamasına gelmesi, yalnızca ilave dosya ve vekalet ücreti masrafları çıkarmakla kalmayıp kişinin bankalar nezdindeki kredi notunu da sıfırlayabiliyor.

Olası icra takipleriyle karşılaşmamak ve finansal sicili korumak adına e-Devlet portalındaki sorgulama ekranlarının periyodik olarak kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.