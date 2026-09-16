Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde devlet korumasından yararlanmış gençlere tanınan kamuda istihdam hakkı için Eylül 2026 tercih dönemini başlattı. Hak sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanabilmek için tercihlerini 14-24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Adaylar tercih işlemlerini yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin sisteme giriş yaptıktan sonra “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmet ekranını kullanmaları gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 EYLÜL

14 Eylül’de başlayan tercih ekranı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar açık kalacak. Belirtilen tarih ve saatten sonra sistem tercihlere kapatılacağından, hak sahiplerinin işlemlerini bu süre içinde onaylamaları önem taşıyor.

Bakanlık, adayların kadro ve pozisyon seçimlerinde dikkate alması gereken hususları içeren tercih kılavuzu ile bilgilendirme rehberini de resmi internet sitesinde erişime sundu. Yerleştirme sonuçları, yapılan tercih doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde ilan edilecek.