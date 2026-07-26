Kimlik hırsızlığı ve veri sızıntıları nedeniyle zaman zaman gündeme gelen sahte şirket ortaklıkları, ciddi hukuki ve finansal mağduriyetlere yol açabiliyor. Kişilerin haberi olmadan ticari işletmelere yetkili veya ortak olarak kaydedilmesini engellemek isteyen Ticaret Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu dijital çözümlerle vatandaşlara kendi kayıtlarını denetleme imkanı sağlıyor.

KİMLİK BİLGİLERİ SİZDEN HABERSİZ KULLANILMIŞ OLABİLİR

Bakanlık tarafından erişime sunulan "Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler" başlıklı hizmet, tüm resmi kayıtları tek bir ekranda topluyor. Vatandaşlar bu ekran vasıtasıyla resmi kayıtlarda adlarına görünen tüm ticari işletme ve şirket bilgilerini anında sorgulayabiliyor. Sistem üzerinde şirket unvanı, ticaret sicili detayları ve kişinin o kurumla olan resmi bağının niteliği şeffaf bir şekilde listeleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SANİYELER İÇİNDE SORGULANIYOR

Sorgulama işlemini gerçekleştirmek oldukça pratik bir süreçten oluşuyor. e-Devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne ilgili hizmetin adını yazarak doğrudan sorgulama sayfasına ulaşabiliyor. Açılan ekranda kişinin ticaret sicilinde sahibi, ortağı ya da yetkilisi göründüğü tüm işletmeler saniyeler içinde karşısına çıkıyor.

MERSİS İLE KİMLİK NUMARANIZA KISITLAMA KOYABİLİRSİNİZ

Sadece mevcut durumu kontrol etmekle kalmayan sistem, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı önleyici bir tedbiri de devreye sokuyor. e-Devlet platformunda yer alan "Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" hizmeti sayesinde vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları üzerine kısıtlama koyabiliyor. Bu kısıtlama aktif hale getirildiğinde, kişinin bilgisi ve resmi onayı olmadan kimlik numarası kullanılarak yeni bir şirkete ortak veya yetkili olarak eklenmesi tamamen engelleniyor.