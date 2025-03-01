Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat! Sosyal Güvenlik Kurumu düğmeye bastı, denetimler sıklaştırıldı. Çalışmadığı halde sigorta primini ödeyerek emekli olanların maaşların tespitin edilmesinin ardından maaşları faiziyle geri alınıyor.

TGRT'de yer alan habere göre, Karakaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerini artırdı. Aslında SGK, uzun yıllardır sosyal güvenlik denetmenleri ve müfettişleri aracılığıyla sahte ve hileli işlemleri teftiş ediyordu. 2024 yılında medyaya yansıyan haberlerde, 95.000’den fazla kişinin sigortalılık ve emeklilik işlemlerinin iptal edildiği belirtildi. Ancak bu durum yeni bir gelişme değil; SGK, yıllardır on binlerce kişinin hileli çalışmalarını tespit edip iptal ediyor." dedi.

"BU ÜÇ HARF SİGORTALILIĞIN İPTAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYOR"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

E-Devlet hizmet dökümünde “K, Ş, S” gibi harflerin bulunması, sigortalılığın risk altında olduğunu gösteriyor. Peki, bu süreç sona erer mi? Elbette ki bitmeyecek. Pek çok vatandaşımız haklı olarak, “SGK neden yıllar önce denetlemedi?” diye soruyor. Evet, bu çok doğru bir soru. Eğer en başından denetimler sıkı yapılsaydı, mağduriyetler bu kadar büyük olmazdı. Ancak unutulmamalıdır ki SGK’da toplam denetim elemanlarının sayısı 1000-1500 civarında ve bu kişiler yüzlerce farklı denetim işi yapıyor. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkede tek tek tüm işlemleri denetlemek zaman alıyor.

Önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda denetimler devam edecek. Eğer çalışmanız fiili ve gerçek değilse, hizmet akdine uygun şekilde çalışmıyorsanız ve kendinizi sigortalı göstermişseniz ya da bir başkası sizi sigortalı göstermişse risk altındasınız. E-Devlet hizmet dökümünde “K, Ş, S” harfleri bulunuyorsa, kaç yıl geçerse geçsin SGK denetim yaptığında hileli bir çalışma tespit ederse emekliliğiniz iptal edilecektir.

Emeklilik iptal edildiğinde;

-SGK, ödediği maaşları faiziyle ve gecikme cezasıyla geri alır. Sahte sigorta primleri iade edilmez. Sahte sigortalılık nedeniyle sağlıktan faydalandıysanız, SGK sağlık masraflarını da sizden talep edebilir.