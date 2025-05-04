Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların mobil ve sabit iletişim tarifelerini karşılaştırabileceği yeni bir hizmetin e-Devlet üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bakan, uygulamanın hem kullanıcılar hem de sektör için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) e-Devlet kapısında sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini tek bir platform üzerinden rahatlıkla kıyaslayabilecek.

Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe en fazla aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık tek çatı altında erişilebilir hale geldi” diyerek, kullanıcıların ayrı ayrı internet sitelerini dolaşmak zorunda kalmadan tüm tarifelere ulaşabileceğini ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin sunduğu karşılaştırma kriterleri arasında işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar yer alıyor. Vatandaşlar, bu kriterlere göre en uygun tarifeyi seçebilecek.

Tarife karşılaştırma hizmetine https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden erişilebilecek.

Yeni uygulamanın sektörde rekabeti artıracağını dile getiren Uraloğlu, böylece işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edileceğini söyledi. Aynı zamanda, hizmetin Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini de vurguladı.