Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tapu sahiplerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Artan dijital dolandırıcılık vakaları ve kimlik hırsızlıklarının tapu güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Memiş, e-Devlet üzerinden yapılabilen “tapu kilitleme” işleminin bu tür girişimlere karşı etkili bir önlem olduğunu ifade etti.

SAHTE SATIŞ VE VEKALET TEHLİKESİ ARTIYOR

Özellikle sahte vekaletle yapılan satış girişimleri ve kimlik bilgisi sızıntılarının son dönemde daha sık gündeme geldiğini belirten Memiş, vatandaşların birkaç dakika süren bir işlemle taşınmazlarını koruma altına alabileceğini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan dijital hizmet sayesinde ev, arsa veya dükkan gibi taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” uygulamasını aktif hale getirebiliyor.

Bu işlem gerçekleştirildiğinde mülk sahibi yazılı onay vermeden taşınmaz üzerinde satış, devir veya ipotek gibi herhangi bir işlem yapılamıyor. Böylece sahte satış girişimleri veya kimlik bilgileri kullanılarak yapılabilecek işlemlerin önüne geçilebiliyor.

TAPU KİLİTLEME NEDİR?

Tapu kilitleme olarak bilinen “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”, bir taşınmaz üzerinde sahibinin izni olmadan hiçbir hukuki işlem yapılmasını engelleyen bir güvenlik uygulaması olarak biliniyor.

Tapu siciline işlenen bu beyan sayesinde mülk üzerindeki satış, devir veya ipotek gibi işlemler durduruluyor. Sistem özellikle sahte vekalet, miras dolandırıcılığı ve kimlik bilgisi kullanılarak yapılan usulsüz işlemlere karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.