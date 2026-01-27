Son dönemde artan SMS dolandırıcılığı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar bu kez TOKİ konut projeleri ve e-Devlet ismini kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüyor. Sahte linke tıklayanlar kısa sürede maddi kayıp yaşıyor.

“Yenievim” başlığıyla gönderilen SMS’lerde, TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek vatandaşlara bir bağlantı iletiliyor. Linke tıklayan kullanıcılar, gerçeğine birebir benzeyen sahte bir e-Devlet sayfasına yönlendiriliyor.

5 BİN TL BAŞVURU BEDELİ TUZAĞINA AMAN DİKKAT!

Sahte sayfada güven oluşturmak amacıyla bazı kişisel bilgilerin ekranda yer aldığı görülüyor. Ardından TOKİ kampanyasına katılım için 5 bin TL başvuru ücreti talep ediliyor. Para, SMS’te paylaşılan IBAN’a gönderildiğinde ise dolandırıcılık ortaya çıkıyor.

YÜZLERCE ŞİKAYET YAPILDI

Olayla ilgili son haftalarda CİMER, bankalar ve emniyet birimlerine yüzlerce şikâyet ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar parayı gönderdikten sonra dolandırıldıklarını fark ediyor.

UZMANLARDAN NET UYARI

Sabah'ta yer alan habere göre, Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, dolandırıcıların resmi siteleri birebir kopyaladığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Kaynağı belli olmayan SMS ve e-postalardaki linklere kesinlikle tıklanmasın. e-Devlet’e yalnızca resmi uygulama veya adres çubuğu üzerinden girilmeli” dedi.

SAHTE LİNKLERE TIKLAYINCA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, TOKİ, e-Devlet, bankacılık işlemleri gibi konularda gelen SMS’lere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli bir işlem yapıldıysa derhal banka ile iletişime geçilmesi ve suç duyurusunda bulunulması öneriliyor.