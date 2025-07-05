Geçtiğimiz yıl prim günü eksikliğiyle SGK'ya başvuran kişi sayısı 92 bini bulmuştu. Bu yılın yalnızca ilk altı ayında gelen başvuru sayısının 58 bini aşması, dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Uzmanlara göre bu yoğunluğun arkasında kayıt dışı istihdam uygulamaları ve sahte sigortalılık gibi sorunlar yatıyor.

720 GÜNLÜK HİZMET SÜRESİ SİSTEMDE GÖRÜNMEDİ

Son dönemde yaşanan çarpıcı örneklerden biri, İstanbul’da özel sektörde çalışan bir kadın işçinin başına geldi. Emeklilik işlemlerine başlamadan önce SGK sistemi üzerinden hizmet dökümünü kontrol eden işçi, yaklaşık iki yıla denk gelen 720 günlük sigorta süresinin görünmediğini fark etti. Oysa tüm maaş ödemeleri ve bordrolar eksiksizdi. Bu durum karşısında SGK’ya resmi dilekçeyle başvurarak, kayıp günlerin neden sisteme yansıtılmadığının araştırılmasını talep etti. Henüz kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, inceleme sürecinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

MAAŞ KESİLİYOR ÖDENEN AYLIKLAR GERİ ALINIYOR

HaberGlobal'e konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, sahte sigortalılık vakalarında hem çalışanların tüm haklarını kaybettiğini hem de işverenlerin ağır cezalarla karşılaştığının altını çizdi. Tezel, SGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda yaşanabilecekleri şu sözlerle anlattı:

"Bu durumda kişinin sigorta süresi tamamen iptal edilirken, bu sürede yatırılmış olan primler de SGK’ya gelir olarak kaydedilir. Emekli maaşı bağlandıktan sonra bile sahtecilik tespit edilirse, maaş kesilir, ödenen tüm aylıklar geri alınır ve sorumlu işveren hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılır.

2025 yılı itibarıyla sahte sigorta nedeniyle tespit edilen işverenlere uygulanan idari para cezaları, 150 bin TL’yi aşmaktadır"

GERİYE DÖNÜK SİGORTA HAKKI YOK!

Avukat Gizem Gonce, işveren ve işçinin sigorta primi konusunda karşı karşıya geldiklerini ifade ederek, SGK'nın primin eksik olması durumunda işçinin haklarını kullanmasına izin vermediğini belirtti. Sigortalı olunan günden itibaren prim günlerinin ödenip ödenmediğinin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Gonce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi, emekli olacağı zaman günleri eksik çıktığını fark edebilir ve geriye dönük sigorta da işletilemeyeceği için yaş şartını karşılasa da primleri eksik olunca ne yazık ki emekli yapılamaz"

Aktif çalışmadığı halde elden ödeyerek kendini çalışan gibi gösterilmesi durumunun SGK tarafından tespit edilmesi durumunda yatırılmış primler Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelir olarak alınıyor. Gonce, "Emekli aylığı bağlandıktan sonra sahte sigorta yaptırmış olduğu tespit edilenlerin ise emekli aylığı kesilerek ödenmiş aylıklar da kendilerinden tahsil edilmektedir. Sahte sigortalı gösteren işletmelerine de yüksek idari para cezaları uygulanmaktadır" sözlerini kullandı.

DİLEKÇE YAZILMASI GEREKİYOR

Prim iadesinin alınması için dilekçe hazırlanması gerektiğini vurgulayan Gonce, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Başvuruların şahsen yapılması da önemli bir şarttır. Bir başkası adına SSK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmemektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin kendi adlarına işlemi gerçekleştirmesi gerekir. Prim iadesini alabilmek için bir dilekçe hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. Başvurular şahsen ve kuruma gidilerek yapılır. Dijital ortamdan veya e-devlet üzerinden SGK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez" dedi.