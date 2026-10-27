Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yasal süreçlerde borcun tutarı önem taşımıyor. Alacaklı tarafın icra takibi başlatması veya idari mercilerin işlem yapması durumunda, söz konusu araç hakkında doğrudan yakalama kararı verilebiliyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir araç, rutin bir trafik denetimine takıldığı anda bağlanarak muhafaza altına alınıyor ve otoparka çekiliyor. Sürecin devamında ise icra dairesi devreye girerek aracın ihale usulüyle satışına ilişkin işlemleri başlatıyor.

SİSTEM ENGEL OLUYOR

Süreçteki en kritik engellerden biri ise sigorta aşamasında ortaya çıkıyor. Araç üzerinde haciz bulunması durumunda zorunlu trafik sigortası yaptırılabilirken; mahkeme, icra veya idari bir kararla konulan "yakalama kaydı" var ise sigorta şirketlerinin sistemleri poliçe düzenlenmesine izin vermiyor.

Sigortası yenilenemeyen araçların aynı zamanda periyodik muayene işlemleri de gerçekleştirilemiyor.

YAKALAMALI ARAÇ KULLANMANIN HUKUKİ VE MALİ RİSKLERİ

Yakalama kararı bulunan bir araç fiziki olarak sürülebilse de sigortasız şekilde trafiğe çıkmak büyük hukuki ve mali riskleri beraberinde getiriyor. Poliçesi bitmiş bir aracın olası bir kazaya karışması durumunda, ortaya çıkan maddi zararlar doğrudan araç sahibine rücu ettiriliyor.

Bunun yanı sıra, denetim esnasında tespit edilen yakalamalı araçlar derhal trafikten men ediliyor. Yasal prosedürlere göre, hakkında yakalama kararı bulunan araçların yetkili kurumlara teslim edilmesi gerekiyor.

SÜREÇ NASIL KONTROL EDİLİR VE KISITLAMA NASIL KALDIRILIR?

Araç sahipleri, araçları üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti, haciz veya yakalama kararı bulunup bulunmadığını e-Devlet portalı üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor.

Sorgulama: e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra "Araçlarım" sekmesi altındaki detay kısmından aracın hukuki statüsü görüntülenebilir.

Kısıtlamanın Kaldırılması: Sigorta ve muayene işlemlerinin tamamlanabilmesi için öncelikle ilgili icra dairesi veya kuruma olan borcun kapatılması, ardından yakalama kararının sistemden kaldırılması gerekmektedir.

MUAYENEDE TAKILAN DİĞER KRİTİK KUSURLAR

Aracın üzerinde herhangi bir yakalama kararı bulunmasa dahi, aşağıdaki teknik ve hukuki yetersizlikler aracın muayeneden kalmasına yol açıyor:

Finansal Engeller: Vergi dairesine ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ödenmemiş trafik cezaları veya OGS/HGS kaçak geçiş borçlarının bulunması.

Fren Sistemi Kusurları: Sağ ve sol tekerlekler arasında tutuş farkı oluşturan fren sapmaları ve fren hidrolik/hortum arızaları.

Lastik Standartları: Lastik diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm’nin altına düşmüş olması veya yıpranmış/balon yapmış lastik kullanımı.

Aydınlatma ve Far Arızaları: Çalışmayan stop, sinyal veya plaka lambaları ile karşı tarafı kör eden standart dışı far modifikasyonları.

Görüş Alanı Engelleri: Sürücünün ana görüş alanını etkileyen cam çatlakları veya kırıkları.

Yakıt Sistemi ve Proje İhlalleri: Süresi dolmuş (10 yılı geçmiş) LPG tankları veya onaylı tadilat projesi bulunmayan sistemler.

Kimlik ve Ruhsat Uyumsuzluğu: Araç üzerindeki motor veya şasi numarasının ruhsattaki bilgilerle birebir eşleşmemesi.