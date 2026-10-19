Milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu emeklilik, hizmet dökümündeki minik bir hata yüzünden kabusa dönüşebiliyor. e-Devlet sisteminde görünen toplam prim gün sayısını doğrudan doğru kabul edip başvuru yapanlar, SGK denetimlerine takıldığında aylıklarını kaybetme riskiyle baş başa kalıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un aktardığına göre, emeklilik başvurusu öncesinde e-Devlet üzerinden hizmet dökümünün ay ay kontrol edilmesi hayati önem taşıyor; aksi takdirde şartları sağladığını sanan vatandaşların emeklilik işlemleri tespit edilen usulsüzlük ve hatalar nedeniyle anında iptal ediliyor.

'EKRANDAKİ GÜN SAYISINA GÜVENMEYİN' UYARISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde görünen toplam gün sayısı, emekli aylığının kesin olarak bağlanacağı anlamına gelmiyor.

Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 4/A (SSK) ve 4/B (Bağ-Kur) statülerinden başvuran vatandaşlar için belirlenen prim şartlarında en ufak bir hizmet iptali tüm hesabı altüst ediyor.

"Örneğin SSK'dan emekli olmak için 5.975 güne ihtiyaç duyan bir kişinin hizmet dökümünde 6.000 gün görünmesine rağmen 30 gününün geçersiz sayılması halinde geçerli gün sayısı 5.970'e düşer. Bu durumda emeklilik için gereken prim günü tamamlanmamıştır."

Bu durum, limit sınırında başvuru yapanların maaşlarının kesilmesine ve emekliliklerinin doğrudan iptal edilmesine sebep oluyor.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ K,Ş VE S KODLARI MAAŞINIZI YAKABİLİR

e-Devlet üzerinden alınan tescil dökümlerinde yer alan harf kodları, emekliliğin iptal edilmesindeki en büyük etkenlerin başında geliyor. SGK'nın radarına takılan iş yerleri için tanımlanan bu kodlar, primlerin geçersiz sayılmasına yol açıyor:

K (Kontrollü): İnceleme altında olan iş yerlerini gösterir.

Ş (Şüpheli): Sahte sigortalılık şüphesi taşıyan bildirimleri ifade eder.

S (Sahte): Fiilen çalışılmadığı halde sigortalı gösterilen yerleri temsil eder ve doğrudan iptal sebebidir.



Gerçek bir fiili çalışmaya dayanmayan ve bu kodlarla işaretlenmiş dönemler tespit edildiğinde, aradan yıllar geçmiş olsa dahi emeklilik iptal edilerek ödenen maaşlar ve sağlık giderleri yasal faiziyle geri talep ediliyor.

ÇAKIŞAN GÜNLER VE BAĞ-KUR BORÇLARI OTOMATİK İPTAL NEDENİ

Aynı ay içinde hem 4/A hem de 4/B statüsünde bildirimi bulunan ya da farklı iş yerlerinden 30 günü aşan prim yatırılan kişilerin günleri otomatik olarak toplanmıyor. Mevzuattaki statü önceliğine göre yapılan hesaplamalarda geçersiz sayılan günler, prim gün sayısını şartların altına düşürerek emeklilik hakkını kaybettiriyor.

Ayrıca Bağ-Kur kapsamında borcu bulunan kişilerin e-Devlet’teki başvuru butonu olan “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” üzerinden işlem yapması, şartların sağlandığı anlamına gelmiyor. SGK müdürlüklerince yapılan nihai incelemede ödenmemiş borç tespit edilirse başvuru reddediliyor veya bağlanmış maaşlar iptal ediliyor.

DİLEKÇEYİ VERMEDEN ÖNCE e-DEVLET'TEN SON KONTROLÜ YAPIN

Maaş kaybı ve mali yaptırımlarla karşılaşmamak için sigortalıların işten ayrılış ve emeklilik dilekçesi öncesinde e-Devlet üzerinden şu adımları atması gerekiyor:

Ay Ay İnceleme: 1 yılın 360 gün, 1 ayın 30 gün esasına göre çakışan hizmetlerini kontrol edin.

Kod Taraması: Hizmet dökümünüzde K, Ş veya S harfi olup olmadığını teyit edin.

Fazla Prim Payı: Sınırda kalmamak için imkan varsa geçerli prim gün sayınızı gerekli limitin 5-10 gün üzerinde tutun.

Borç Kapatma: Bağ-Kur borçlarının ödenip sistemden düştüğünden ve dekontların saklandığından emin olun.