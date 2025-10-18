Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanmalarında yeni dönem kapıda. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torba Yasa ile birlikte prim oranlarının önemli ölçüde artacağını ve bu artışın tüm borçlanma türlerini etkileyeceğini duyurdu.

Erdursun paylaşımında, “Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre, mevcut durumda yüzde 32 olan SGK borçlanma oranı yüzde 45’e çıkarılacak.

Bağkur prim oranının da yüzde 34,5’ten yüzde 45’e yükselmesi planlanıyor.

Bu artışla birlikte ortalama yüzde 41’lik bir zam gündeme gelecek.

Erdursun paylaşımında, “Bu düzenleme; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyecek” dedi.

Ayrıca “Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları yüzde 60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir” ifadelerine de yer verdi.

Uzman, doğum, askerlik, halk eğitim / usta öğreticilik, doktora / tıpta uzmanlık süresi ve Bağ-kur ihyasının bu zamdan doğrudan etkileneceğini belirtti.

Erdursun, vatandaşları zamanında başvuru yapmaları konusunda uyararak, “Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin. Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin. Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın” dedi.

Ayrıca, “Ocak’ı bekleyeyim derseniz, hem bu yüzde 41 artıştan hem de asgari ücret zammından dolayı yüzde 60–90 arasında fazladan ödeme yapabilirsiniz” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.