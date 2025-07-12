Bankalar, promosyon tutarlarını emekli maaşının seviyesine göre kademeli olarak belirliyor. Genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekliler, maaşlarının miktarına göre değişen promosyonlara hak kazanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya doğrudan şubeler aracılığıyla yapılabiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

💳 Yapı Kredi:

SGK emekli maaşını 15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.

💳 VakıfBank:

1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 27.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

💳 ING Bank:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunan banka, ek kampanyalarla toplam ödemeyi 25.000 TL’ye çıkarabiliyor.

💳 TEB (Türk Ekonomi Bankası):

Maaşını taşıyıp otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

💳 Garanti BBVA:

Emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve alışverişe özel 6.000 TL bonus sunuluyor. Toplam ödeme tutarı 21.000 TL’yi bulabiliyor.

💳 DenizBank:

Maaşını taşıyanlara 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılırken, emeklilere özel ayrıcalıklar da kampanyaya dahil ediliyor.

💳 Ziraat Bankası & Halkbank:

Her iki kamu bankası da emeklilere maaşlarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.

💳 İş Bankası:

Temmuz ayı boyunca otomatik fatura talimatı veren SGK emeklilerine 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan kazandırıyor. Ayrıca bireysel kredi kartı başvurusuna özel 5.000 TL’ye varan indirim imkanı sunuluyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Emekliler, promosyon tekliflerini değerlendirdikten sonra tercih ettikleri bankaya e-Devlet üzerinden ya da doğrudan şubeye giderek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Mevcut bankasıyla taahhüt süresi dolan emekliler de yeni bir bankaya geçiş yaparak yeniden promosyon alma hakkı elde ediyor.

PROMOSYON SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Finans uzmanları, yalnızca nakit promosyon miktarına değil; bankaların sunduğu ek hizmetlere, ATM erişim kolaylıklarına, dijital bankacılık kalitesine ve müşteri hizmetleri desteğine de dikkat edilmesini öneriyor. Ayrıca bazı kampanyalar belirli koşullara bağlı olabildiğinden, sözleşme detaylarının mutlaka incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.