Kamu Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastane randevusu oluşturmak amacıyla internette arama yapan bir vatandaş, arama sonuçlarında en üstte görünen bir bağlantıya tıkladı.

Birebir taklit edilmiş ara yüze sahip sahte web sitesinde yönlendirmeleri takip eden kullanıcı, randevu onay adımı adı altında istenen kredi kartı bilgilerini sisteme girdi.

İşlemin ardından gelen banka bildirimiyle kartından bilgisi ve onayı dışında tek seferde binlerce lira harcama yapıldığını fark eden mağdur, derhal emniyet birimlerine başvurarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Siber güvenlik uzmanları ve adli makamlar, son dönemde özellikle arama motorlarına verilen reklamlarla kamu kurumlarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıyor. Hem sağlık randevusu alırken hem de finansal işlem yaparken mağduriyet yaşamamak için şu detaylara dikkat edilmesi gerekiyor:

İnternet Adresini (URL) İnceleyin: Tıklanan sayfanın adres çubuğunda Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumlarına ait resmi uzantı olan .gov.tr ibaresinin bulunduğundan emin olun.

Ücret Taleplerine Şüpheyle Yaklaşın: Sağlık Bakanlığı'na bağlı MHRS randevu sistemleri vatandaşlardan hiçbir aşamada randevu ücreti, hizmet bedeli veya kredi kartı bilgisi talep etmez.

Sponsorlu Bağlantıları Süzün: Arama motoru sonuçlarında adresin yanında yer alan "Sponsorlu" ya da "Reklam" etiketli ilk bağlantılar yerine doğrudan kurumun bilinen adresini tarayıcıya yazarak giriş yapın.

Mobil Uygulamaları Tercih Edin: İşlemleri arama motorları üzerinden aratmak yerine E-Devlet uygulaması veya kurumların resmi mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirmek güvenlik riskini en aza indirir.