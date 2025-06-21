Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde yapılan kapsamlı güncellemelerle birlikte kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik birçok yeni özelliğin devreye alındığını duyurdu.

Bakanlık, sistemin yeni tasarımıyla birlikte modüler bir yapıya kavuştuğunu ve vatandaşların sağlık verilerine artık çok daha hızlı ve kolay erişebileceğini açıkladı.

YÜZ TANIMA VE PARMAK İZİ ÖZELLİĞİ GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, e-Nabız mobil uygulamasına biyometrik giriş özelliği eklendi. Kullanıcılar artık sisteme parmak izi veya yüz tanıma gibi güvenli kimlik doğrulama yöntemleriyle erişim sağlayabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte, “Reçetelerim” menüsüne eklenen karekod sistemi sayesinde vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve reçete numarasıyla ilaçlarını eczanelerden daha hızlı ve pratik şekilde temin edebilecek. Bu adımın, eczane işlemlerindeki zaman kaybını en aza indirmesi hedefleniyor.

RANDEVU ALIRKEN EK BİLGİ GİRİŞİ YAPILMAYACAK

e-Nabız üzerinden daha önce randevu alınan hekimlere, herhangi bir ek bilgi girişi yapılmaksızın yeniden randevu alınabilecek. Ancak hekimin uygunluk takvimi doluysa, sistem kullanıcıyı uygun randevu bulunamadığı yönünde bilgilendirecek.

Yenilenen tasarımla birlikte sisteme eklenen “Bizden Haberler” bölümü aracılığıyla, Sağlık Bakanlığı’nın güncel duyuruları, projeleri ve çalışmaları e-Nabız kullanıcılarına doğrudan sunulacak.